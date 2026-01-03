ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Darter Van Veen gaat kansloos onderuit in finale van WK darts

Sport
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 22:38
anp030126196 1
LONDEN (ANP) - Gian van Veen is er niet in geslaagd een memorabel WK met een hoofdprijs af te sluiten. De 23-jarige darter uit het Gelderse Poederoijen verloor in de finale vrij kansloos van titelverdediger Luke Littler in een volgepakt Alexandra Palace in Londen: 7-1.
Van Veen speelde niet zijn beste wedstrijd van het WK, maar een Littler in topvorm is nauwelijks te verslaan. De 18-jarige Brit verdiende met zijn zege 1 miljoen Engelse pond, ongeveer 1,15 miljoen euro. De tweede plaats van Van Veen was goed voor bijna 460.000 euro.
Van Veen trad nog niet in de voetsporen van Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen, de Nederlandse wereldkampioenen bij dartsbond PDC. Van Barneveld was in 2007 de beste. Van Gerwen won de wereldtitel in 2014, 2017 en 2019. Littler stond voor het derde jaar op rij in de finale van het WK. De Engelse tienersensatie veroverde vorig jaar zijn eerste wereldtitel na een zege op Van Gerwen in de eindstrijd. Het jaar daarvoor boog hij in de finale voor Luke Humphries.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545973214

Zo rijk is schaatskoningin Jutta Leerdam

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

Scherm­afbeelding 2026-01-03 om 00.46.07

X en Grok: hoe Musk’s AI vrouwen ongevraagd uitkleedt

3f4efb736a1890bcd40f871624e7c534f5fa516c273f8999172d9e09878df3c8_w1968_q70

Mijn oom, de moordenaar

Scherm­afbeelding 2026-01-03 om 06.54.51

Deze simpele wintertrucs houden je rechtop op gladde stoepen

schermafbeelding 2024 05 20 om 144807

Van glad tot ruig: 100 jaar mannenkapsels in 1 minuut

Loading