Darter Van Veen naar derde ronde van WK

LONDEN (ANP) - Gian van Veen staat in de derde ronde van het WK darts in Londen. De 23-jarige Nederlander versloeg Alan Soutar in Alexandra Palace: 3-1.

Van Veen verloor de eerste set van de 47-jarige Schot. Vervolgens nam de nummer 10 van de wereldranglijst het initiatief met zeven maximale scores van 180. Van Veen gooide een gemiddelde van ruim 108 punten tegen de nummer 54 van de mondiale dartsladder.

De Nederlanders Niels Zonneveld en Wesley Plaisier plaatsten zich eerder voor de derde ronde van het WK.