Darter Wright schakelt wereldkampioen Humphries uit op WK

LONDEN (ANP) - Peter Wright heeft voor een grote verrassing op het WK darts gezorgd. De kleurrijke Schot was in de achtste finales veel te sterk voor regerend wereldkampioen Luke Humphries: 4-1.

De 54-jarige Wright, die de wereldtitel in 2020 en 2022 veroverde, was de afgelopen jaren niet in zijn beste vorm. Als nummer 17 van de plaatsingslijst voor het WK in het Londense Alexandra Palace, gooide hij tegen Humphries bijna een gemiddelde van 101 punten en benutte 70 procent van zijn dubbels. In de derde ronde schakelde de opgeleefde Wright de Nederlander Jermaine Wattimena uit.

"Luke Humphries en Luke Littler hebben mij geïnspireerd om te blijven darten," zei Wright na zijn zege. "En ik ben nooit vergeten hoe goed ik kan spelen." Humphries maakte een aangeslagen indruk na de wedstrijd. "Ik heb een geweldig jaar gehad," zei de 29-jarige nummer 1 van de wereldranglijst. "Ik wil sterker terugkomen in 2025."

De Nederlanders Michael van Gerwen en Kevin Doets spelen maandag hun achtste finales. Doets neemt het vanaf 13.40 uur op tegen de Engelsman Chris Dobey. Van Gerwen begint rond 21.30 uur aan zijn wedstrijd tegen Jeffrey de Graaf, de Nederlander die in Zweden woont en ook voor dat land uitkomt.