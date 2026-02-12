De Blois zet achtste tijd neer in kwalificatie snowboardcross

LIVIGNO (ANP) - Glenn de Blois is goed begonnen aan de snowboardcross op de Olympische Spelen. De 30-jarige Westlander zette donderdag in de eerste run van de kwalificatie de achtste tijd neer. De Blois klokte 1.08,68. De Fransman Aidan Chollet was met 1.06,37 het snelst.

De beste 20 van de 32 deelnemers hoefden maar één run af te leggen. De onderste 12 kwamen daarna nog een keer in actie voor de tweede run.

Een goede tijd voor De Blois was belangrijk voor zijn indeling voor de achtste finales, later op donderdag. Daar mogen alle 32 snowboarders aan meedoen. De Blois is ingedeeld in de tweede achtste finale, samen met de Oostenrijker Jakob Dusek, de Tsjech Krystof Choura en de Australiër Jarryd Hughes.

Kwartfinale

De Blois moet in zijn achtste finale bij de eerste twee eindigen om door te gaan naar de kwartfinale.

Bij de Olympische Spelen van 2022 in Beijing werd De Blois al in de eerste knock-outronde van de snowboardcross uitgeschakeld. Toen zette hij in de kwalificatie, met 31 deelnemers, de 27e tijd neer.