Hele seizoen skeletonster Bos in teken om te pieken op Spelen

Sport
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 11:57
anp120226124 1
MILAAN (ANP) - Skeletonster Kimberley Bos gaat bij de Spelen voor haar tweede olympische medaille. De 32-jarige regerend wereldkampioene uit Ede won vier jaar geleden met brons de eerste olympische medaille ooit voor Nederland in deze sport. Ze heeft haar hele seizoen afgestemd om in Cortina d'Ampezzo te pieken.
"Als ik niet zou geloven dat ik kan winnen, zou ik hier niet zijn", keek Bos vooruit. "De enige manier waarop dat kan, is de aandacht op het proces te houden. Zo moet ik proberen de concurrentie in te halen. We zullen zien of het genoeg is."
De concurrentie zijn vooral de grote landen in het skeleton: Duitsland en Groot-Brittannië. "Onder de skeletonsters die op het podium kunnen staan, zullen zeker de drie Duitse vrouwen zitten en ook de Britse. De grote skeletonlanden zijn in het voordeel", zegt Bos, omdat de skeletonsters onderling informatie met elkaar kunnen delen. "Maar ik heb vier jaar geleden al bewezen dat het kan. Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen."
