De Boo beste op 1000 meter op kwalificatietoernooi

HEERENVEEN (ANP) - Jenning de Boo heeft bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker in Heerenveen de 1000 meter gewonnen. De 22-jarige Groninger van Reggeborgh was met 1.07,76 sneller dan Kayo Vos en Joep Wennemars. Vos werd tweede met 1.08,26. Wennemars reed met 1.08,34 de derde tijd.

De beste vijf schaatsers op de 1000 meter kwalificeren zich in principe voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden. De eerste wedstrijden beginnen op 13 november in Beijing in China.

Serge Yoro werd vierde met 1.08,38. Tim Prins bleef met 1.08,72 teamgenoot Kjeld Nuis (1.08,73) nipt voor en greep het vijfde en laatste ticket voor de wereldbeker.