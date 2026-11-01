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Cartoonist krijgt 4 jaar cel in Marokko om beledigen koning

Samenleving
door anp
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RABAT (ANP/AFP) - Een Marokkaanse rechtbank heeft een cartoonist veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens het "beledigen van de koning", zo laat zijn advocaat weten. De 22-jarige Yasser Mounbir had karikaturen van de Marokkaanse koning Mohammed VI gemaakt en deze op Instagram geplaatst. Hij kreeg ook een boete van 40.000 Marokkaanse dirham (ongeveer 3650 euro).
Het Marokkaanse Wetboek van Strafrecht verbiedt "laster, belediging of inbreuk op de privésfeer van de koning" en stelt hierop gevangenisstraffen van zes maanden tot twee jaar. Deze straffen kunnen worden verdubbeld wanneer het vergrijp via elektronische weg, bijvoorbeeld op sociale media, wordt begaan. Mounbir gaat in beroep tegen de uitspraak, aldus zijn advocaat.
Mensenrechtenactivisten in Marokko pleiten voor de afschaffing van wetten die volgens hen de vrijheid van meningsuiting inperken. Ook roepen zij op tot gratie voor mensen die zijn veroordeeld vanwege berichten op sociale media.
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