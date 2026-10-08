De Boo denkt aan wereldrecord 500 meter ondanks krappe kalender

RIJSSEN (ANP) - Jenning de Boo wil graag een wereldrecord rijden op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Reggeborgh vertelde tijdens de teampresentatie in Rijssen dat het wel heel moeilijk is met de krappe kalender van dit seizoen, maar dat hij ervoor wil gaan.

Schaatsbond KNSB maakte eerder deze week bekend dat individuele schaatsers zich via de wereldbeker kunnen kwalificeren voor de WK afstanden in plaats van via de NK. Daarvoor moeten ze minimaal één wereldbekerwedstrijd hebben gewonnen en als beste Nederlandse schaatser in de top-3 van het klassement staan.

Door het overslaan van de NK afstanden eind januari zou De Boo zich beter kunnen voorbereiden op de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City een week later. Op de snelle Amerikaanse baan kan hij een gooi doen naar het verbeteren van het wereldrecord op de 500 meter, dat sinds 2019 met 33,61 in handen is van de Rus Pavel Koelizjnikov. Het persoonlijk record van De Boo staat op 33,63.

Nieuwe selectieregels

De Boo is dan ook voorstander van de nieuwe selectieregels. "Ik denk dat als je met al die regels in aanmerking komt voor die plek, je die ook daadwerkelijk verdient. Maar het is niet dat ik de wereldbekerwedstrijden inga met die plek in het achterhoofd. Als ik gewoon mijn ding doe en hard genoeg rijd, dan krijg ik 'm. En of ik er dan gebruik van maak, is nog een tweede. Want het is ook een NK waar je wil staan en titels wil winnen."

Ook als de voorbereiding niet optimaal is, zegt De Boo dat hij een gooi zal doen naar het wereldrecord. "Dat record staat hoog op mijn lijstje. Als het dit seizoen niet lukt, is het volgend seizoen weer mijn doel. Maar als ik aan de start sta in Salt Lake City, heb ik kansen."

De Boo veroverde afgelopen seizoen zilver op de Olympische Spelen op de 500 en 1000 meter. Hij werd aan het einde van het seizoen wereldkampioen sprint.