Schaatsster Kok gaat rivale Leerdam enorm missen dit seizoen

RIJSSEN (ANP) - Femke Kok vindt het jammer dat ze het komende schaatsseizoen Jutta Leerdam niet als concurrente heeft. De olympisch kampioene op de 500 meter zei bij de teampresentatie van haar ploeg Reggeborgh de beslissing van Leerdam te begrijpen, maar ook dat ze haar enorm gaat missen.

Leerdam maakte vorige maand bekend dit seizoen niet in actie te komen als schaatsster. Het 27-jarige schaatsicoon en verloofde van bokser Jake Paul won dit voorjaar olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Kok deed het bij de Spelen in Milaan andersom met goud op de 500 meter en zilver op de 1000 meter.

"Ik snap haar ook", zei Kok. "Ik heb een leuk team waar ik elke dag met veel plezier naartoe ga. Zij had een eenzame route gekozen waarin ze veel alleen deed. Met het leven dat ze daar heeft, heeft ze die keuze nu gemaakt. Maar ik vind het heel jammer. We hebben elkaar enorm gemotiveerd de afgelopen jaren. Zij is echt de stabiele concurrent geweest die er stond als het moest. Dat ga ik missen."