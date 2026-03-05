De Boo opent WK sprint met zege en baanrecord op 500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Jenning de Boo is het WK sprint in Thialf gestart met een zege op de 500 meter. De 22-jarige Groninger noteerde op de eerste afstand in Heerenveen een baanrecord van 33,78. Hij was daarmee ruim sneller dan Jordan Stolz, die tweede werd in 34,13. Laurent Dubreuil uit Canada eindigde als derde met 34,26.

De Boo was in december zijn baanrecord in Thialf kwijtgeraakt aan Stolz, die toen 33,90 reed. In zijn rit tegen Damian Zurek, die tot 34,51 kwam, dook De Boo daar weer duidelijk onder.

Joep Wennemars reed tegen de Pool Piotr Michalski met 34,57 de zevende tijd. Janno Botman, die afgelopen weekend de Nederlandse sprinttitel veroverde, zette tegen Taiyo Nonomura uit Japan 34,71 neer. Dat was goed voor de achtste plaats.

De Chinees Ning Zhongyan reed met 34,36 de vierde tijd. Ning is de titelverdediger.

De schaatsers rijden later donderdag nog een 1000 meter. Vrijdag staan er nog een 500 en 1000 meter op het programma.