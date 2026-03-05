ECONOMIE
Formulier gestrande Nederlanders tot nu toe 9000 keer ingevuld

Samenleving
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 20:32
anp050326216 1
DEN HAAG (ANP) - Het contactformulier van de overheid voor Nederlanders die in het Midden-Oosten zijn gestrand, is tot nu toe zeker 9000 keer ingevuld. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving door RTL Nieuws. De vragenlijst sluit vrijdagmiddag.
Het formulier is bedoeld voor Nederlanders in de regio die gerepatrieerd willen worden of advies willen. Dat het 9000 keer is ingevuld, wil niet zeggen dat er evenveel mensen hulp willen om terug naar Nederland te komen, benadrukt de woordvoerder. Sommigen zijn bijvoorbeeld al op eigen kracht vertrokken, komen niet in aanmerking voor repatriëring of hebben het formulier dubbel ingevuld.
Alleen Nederlanders en hun gezinsleden die in Nederland wonen, komen in aanmerking voor hulp van de overheid. Wie in Dubai woont, kan dus geen plek op een repatriëringsvlucht verwachten.
