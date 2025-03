De Boo pakt brons bij laatste wereldbekerwedstrijd op 500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Jenning de Boo is er bij de laatste 500 meter in de wereldbeker niet in geslaagd zijn tweede zege te pakken. De 21-jarige sprinter moest genoegen nemen met brons met een tijd van 34,52, achter Jevgeni Kosjkin uit Kazachstan. Die won in 34,46. Laurent Dubreuil uit Canada was met 34,51 ook nog sneller.

De Boo opende wat langzamer dan twee dagen eerder en bleef ver verwijderd van het baanrecord van 34,05 dat hij bij de NK afstanden reed. De sprinter won na de eerste 500 meter van vrijdag een dag later ook de 1000 meter.

Jordan Stolz stond net als een dag eerder niet aan de start. De Amerikaanse regerend wereldkampioen was al zeker van de eindzege in het wereldbekerklassement op de 500 meter, net als op de 1000 en 1500 meter. Stolz werd afgelopen vrijdag geklopt door De Boo en werd vijfde op de 1500 meter.

Merijn Scheperkamp reed met 34,75 de tiende tijd. Sebas Diniz zat daar met 34,78 vlak achter en werd elfde. Stefan Westenbroek werd met 35,25 achttiende.