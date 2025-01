De Boo voor het eerst Europees kampioen sprint

HEERENVEEN (ANP) - Jenning de Boo is voor het eerst in zijn carrière Europees kampioen sprint geworden. De 20-jarige Nederlands kampioen zag zijn leidende positie in de afsluitende 1000 meter met 1.08,33 niet meer in gevaar komen. De zege ging naar landgenoot Tim Prins in 1.08,04.

In het klassement bleef De Boo landgenoten Merijn Scheperkamp en Prins voor. Het is de eerste keer dat het Europees kampioenschap sprint een volledig Nederlands podium heeft bij de mannen. Scheperkamp won de Europese sprinttitel bij de vorige editie in 2023.

Scheperkamp eindigde met 1.08,50 als vierde op de 1000 meter. Hij werd in de slotrit nipt geklopt door De Boo. De Pool Damian Zurek werd met 1.08,38 derde.