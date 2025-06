JA21-voorman Eerdmans hint voluit op kabinet met VVD en CDA

JA21-leider Joost Eerdmans ziet veel kansen voor zijn partij nu Geert Wilders met zijn PVV het kabinet heeft laten vallen. Vooral een samenwerking met VVD en CDA ziet hij wel zitten. Nederland is door deze stap van Wilders weer "helemaal terug bij af", zei Eerdmans zaterdag in Amersfoort op de Algemene Ledenvergadering van zijn partij. Hij verwelkomde daar ook Ingrid Coenradie die als staatssecretaris van Justitie namens de PVV in het kabinet zat en vrijdag aangaf zich bij JA21 aan te sluiten.

Eerdmans bezet nu de enige JA21-zetel in de Tweede Kamer en de partij heeft er drie in de Eerste Kamer. Een groei van zijn partij zal volgens hem betekenen dat JA21 een rol krijgt bij de vorming van een nieuw centrum-rechts kabinet. Met de PVV lukt dat niet meer, benadrukte Eerdmans, omdat vrijwel niemand meer met deze partij wil samenwerken, ook al zou de radicaal-rechtse partij van Wilders de grootste worden. "JA21 sluit de PVV zeker niet uit, maar zonder VVD en CDA wordt het lastig", zei Eerdmans. Deze partijen hebben de PVV al uitgesloten van een toekomstige samenwerking.

De JA21-voorman is ervan overtuigd dat de meeste kiezers een rechts kabinet willen hebben. "Je hoort duiders zeggen: de kiezer wil naar het midden. Nee, de kiezer wil gewoon een rechts kabinet dat levert!" Bij een goed resultaat bij de verkiezingen, die eind oktober zijn gepland, denkt Eerdmans samen met VVD en CDA "een constructief alternatief op rechts" te kunnen vormen.

Verdragswijziging EVRM

Eerdmans zei zich onder meer te blijven richten op het terugdringen van migratie en de instroom van asielzoekers. Hij was het eens met de plannen van de PVV hiervoor, maar noemt het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens uit 1950 hiervoor een obstakel. "Daarom zijn wij bezig met een voorstel tot een verdragswijziging. Deze zomer moet dat af zijn."

Met Coenradie in de gelederen verwacht Eerdmans een "geweldige uitslag" te behalen bij de verkiezingen. "Ik weet zeker dat jij je hier thuis gaat voelen. Op inhoud maar ook qua mindset. Ik ken jou uit Rotterdam als een felle strijder voor veiligheid op straat en veiligheid van vrouwen. Met alles wat je hebt, zette je je daarvoor in en liet je je ook later als staatssecretaris door niemand het veld uit slaan."