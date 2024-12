De Graaf klopt op WK darts ook Nebrida en treft Van Gerwen

LONDEN (ANP) - De voor Zweden uitkomende Nederlander Jeffrey de Graaf is maandag de tegenstander van Michael van Gerwen in de achtste finales van het WK darts. De mondiale nummer 81 rekende in zijn derde partij in het Londense Alexandra Palace met 4-1 af met de Filipijn Paolo Nebrida. Een ronde eerder had De Graaf verrassend tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson uitgeschakeld (3-0).

De 34-jarige De Graaf moest de eerste set nog aan Nebrida laten, maar was over de gehele wedstrijd duidelijk de betere. De Nederlandse Zweed won dertien legs, de Filipijn zeven.

Van Gerwen was zondag al te sterk voor Brendan Dolan uit Noord-Ierland (4-2). De nummer 3 van de wereld en drievoudig wereldkampioen geldt als titelkandidaat, maar won dit jaar geen enkel groot toernooi.