Raamverbod Taliban moet vrouwen aan zicht onttrekken

In Afghanistan wordt de bouw van ramen aan banden gelegd om vrouwen aan het zicht te onttrekken. Dat staat in een nieuw bevel van de hoogste leider van de Taliban.

In het decreet staat dat bij nieuwe woongebouwen geen ramen gebouwd mogen worden die uitkijken op locaties waar zich vaak vrouwen bevinden. "Vrouwen zien werken in keukens, op binnenplaatsen of bij het halen van water uit putten kan leiden tot obscene daden", staat in de verklaring. Die is via sociale media gedeeld door een woordvoerder van het Talibanbewind.

Bij bestaande panden moet ook worden voorkomen dat ramen worden gebruikt om vrouwen te bekijken, vinden de Taliban. Dat kan bijvoorbeeld door een muur te bouwen of het raam te bedekken. Plaatselijke autoriteiten moeten bij nieuwbouw controles uitvoeren om te zorgen dat het niet mogelijk is om naar binnen te kijken bij de buren.

Sinds de fundamentalisten van de Taliban in 2021 de macht overnamen hebben ze de vrijheid van vrouwen steeds verder ingeperkt. Zo verbood een recente wet vrouwen te zingen of poëzie voor te dragen in het openbaar. Sommige radio- en televisiestations laten helemaal geen vrouwenstemmen meer horen.