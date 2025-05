De Vries eindelijk weer op het podium in Formule E

MONACO (ANP) - Autocoureur Nyck de Vries heeft voor het eerst sinds zijn terugkeer in de Formule E anderhalf jaar geleden het podium gehaald. De coureur van Mahindra Racing werd bij de ePrix van Monte Carlo tweede achter de Brit Oliver Rowland, die zijn derde zege van het seizoen boekte. De Brit Jake Dennis werd derde. Robin Frijns eindigde als achtste.

De Vries keerde in januari 2024 na een mislukt avontuur in de Formule 1 terug in de klasse waarin hij in 2021 de wereldtitel had veroverd. Dat deed hij destijds voor het team van Mercedes. Hij mocht daarna testen voor het Formule 1-team van Mercedes en verving Alexander Albon in de Williams in de GP van Italië in 2022, waar hij als negende eindigde. Het seizoen erop reed hij voor AlphaTauri in de Formule 1, maar in de zomer werd hij vervangen door de Australiër Daniel Ricciardo.

In de Formule E kwam De Vries vorig seizoen tot een vierde plaats in de ePrix van Londen. Dit seizoen werd hij vierde in de eerste race in Jeddah.