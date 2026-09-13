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De Wit bezorgt FC Utrecht in slotfase eerste zege dit seizoen

Sport
door anp
zondag, 13 september 2026 om 14:26
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ROTTERDAM (ANP) - FC Utrecht heeft voor het eerst dit seizoen een wedstrijd in de Eredivisie gewonnen. Het elftal van trainer Anthony Correia nam in de blessuretijd via aanvoerder Dani de Wit afstand van Excelsior: 1-2. Met 5 punten uit zes duels is FC Utrecht gestegen naar de dertiende plaats.
Beide ploegen kregen in de openingsfase enkele kansen. Adrian Blake raakte voor FC Utrecht de paal.
In de 36e minuut opende Artem Stepanov de score. De 19-jarige Oekraïner kreeg de bal voor zijn voeten via Excelsior-speler Lennard Hartjes, die een voorzet van Arthur Zagré probeerde weg te werken. Voor Stepanov, die wordt gehuurd van Bayer Leverkusen, betekende het zijn vijfde treffer dit seizoen. Daarmee is hij gedeeld topscorer van de Eredivisie.
Blessuretijd
Excelsior wist het FC Utrecht na rust lange tijd niet moeilijk te maken. De Rotterdammers kwamen in de 77e minuut vrij plotseling langszij. Aymen Sliti stond vrij bij de tweede paal en werkte beheerst af (1-1).
De Wit maakte in de 92e minuut de winnende treffer, door de bal over keeper Stijn van Gassel te stiften.
Excelsior, dat dit seizoen tot zondag alleen verloor van PSV, staat met 10 punten uit zes wedstrijden op de zesde plaats.
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