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Laatste lokale ronde telt niet mee voor eindklassement Vuelta

Sport
door anp
zondag, 13 september 2026 om 14:50
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GRANADA (ANP) - De laatste lokale ronde van de slotrit van de Ronde van Spanje van zondag in Granada zal niet meer meetellen voor het algemene klassement. Dat heeft de organisatie bevestigd.
De slotrit in en om Granada is 112 kilometer lang, met in de finale vier lokale lussen op een heuvelachtig circuit rond het Alhambra-paleis. Veel renners pleitten er vooraf voor om niet de volledige slotrit mee te laten tellen voor het algemene klassement, uit angst voor valpartijen of materiaalpech.
In laatste instantie heeft de organisatie ingestemd. De tijden voor het eindklassement worden nu opgenomen bij het ingaan van de laatste lokale ronde, dat is 9,8 kilometer voor de echte finish. Ook de bonificatieseconden op de finish verdwijnen. In de slotronde wordt alleen nog gestreden voor de ritzege.
De Spanjaard Enric Mas (Movistar) begint zondag als leider aan de slotrit in Granada. In de stand heeft hij 2.15 minuten voorsprong op de Sloveen Primož Roglič en 2.44 op de Oostenrijker Felix Gall.
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