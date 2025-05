Debuut Lamens op Roland Garros eindigt al in eerste ronde

PARIJS (ANP) - Suzan Lamens is er bij haar debuut op Roland Garros niet in geslaagd voorbij de eerste ronde te komen. De 25-jarige Nederlandse ging op baan 9 kansloos in twee sets ten onder tegen de Amerikaanse Ashlyn Krueger: 3-6 4-6.

Lamens begon als de huidige nummer 69 van de wereld aan het grandslamtoernooi van Parijs. Als meisje droomde ze er al van ooit eens te mogen aantreden in het hoofdtoernooi waar haar grote voorbeeld Kiki Bertens in 2016 de halve finales haalde.

Het eerste optreden van Lamens werd geen droomdebuut. Lamens kwam in twee sets simpelweg tekort tegen de Amerikaanse nummer 35 van de wereldranglijst. Bij de vrouwen is alleen Arantxa Rus nog over in het enkelspel. Zij komt op woensdag in actie in de tweede ronde tegen de Deense Clara Tauson.

Lamens maakte begin dit jaar tijdens de Australian Open haar debuut op een grandslamtoernooi. In Melbourne haalde ze de tweede ronde.