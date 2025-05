PARIJS (ANP) - Tennisser Daniil Medvedev is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De als elfde geplaatste Rus verloor in Parijs in vijf sets van de Brit Cameron Norrie: 7-5 6-3 4-6 1-6 7-5.

De 29-jarige Medvedev stond zes keer in de finale van een grandslamtoernooi en won daarvan in 2021 de US Open. Op het gravel in de Franse hoofdstad bereikte hij slechts één keer de kwartfinales. Het is de zesde keer dat Medvedev op Roland Garros eruit gaat in de eerste ronde.