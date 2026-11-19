UTRECHT/DEN HAAG (ANP) - Het is onduidelijk of Russische schaatsers deelnemen aan de wereldbekerwedstrijden langebaanschaatsen in Heerenveen in december. Een vertegenwoordiger van de Russische schaatsbond heeft tegen de NOS gezegd dat ze niet mee kunnen doen omdat bijna de hele schaatsdelegatie geen visum had gekregen voor de wedstrijden in Thialf.

"Voor zover het ministerie op dit moment kan nagaan zijn er geen visumaanvragen ingediend, en daarmee ook niet geweigerd", laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Nederland wil alleen dat sporters uit Rusland en Belarus deelnemen aan sportevenementen onder neutrale vlag, zonder volkslied en andere nationale symbolen, voegt de woordvoerder eraan toe.

De wereldbekerwedstrijden in Thialf zijn van 4 tot en met 6 december. De Nederlandse schaatsbond kan nog geen helderheid verschaffen over mogelijke deelname van de Russen aan de wereldbeker in Thialf. De uiterste inschrijfdatum van de wedstrijd is volgens de woordvoerder van de bond 30 november.