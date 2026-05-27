Deense wielrenner Valgren wint zeventiende rit in Giro d'Italia

door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 18:16
ANDALO (ANP) - Michael Valgren heeft de zeventiende etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 34-jarige Deen was de snelste van een kopgroep van zes renners en kwam solo over de finish van een heuvelachtige rit over 202 kilometer van Cassano d'Adda naar Andalo.
De Noor Andreas Leknessund eindigde op drie seconden als tweede. De Italiaan Damiano Caruso, bezig aan zijn laatste Giro, kwam als derde over de finish. De klassementsrenners bemoeiden zich niet met de ritzege. Ze finishten ruim vijf minuten later dan de winnaar.
Jonas Vingegaard behoudt de roze leiderstrui en Felix Gall staat met een achterstand van ruim vier minuten tweede. De Nederlander Thymen Arensman is de nummer 3 van het klassement, op 4.27 minuten van Vingegaard.
Grote ronde
Valgren schreef al eens de Amstel Gold Race en Omloop Het Nieuwsblad op zijn naam, maar wist nog nooit eerder een rit in een grote ronde te winnen. "Dit miste ik nog op mijn cv", zei hij aan de finish."Ik denk dat ik dit wel heb verdiend." De Deen liet een groene pokébal zien toen hij over de finish kwam. "Die heb ik vorig jaar gekregen van mijn zoontje toen ik naar de Tour ging. Dit moet me geluk brengen."
Rémi Cavagna maakte deel uit van een grote kopgroep maar vond het kennelijk niet hard genoeg gaan. De Fransman demarreerde op de Cocca di Lodrino en nam snel een voorsprong van ruim twee minuten. De achtervolgers lieten hem niet verder wegrijden en achterhaalden Cavagna 58 kilometer voor de finish.
Koplopers
Vervolgens koos de Spanjaard Juan Pedro López voor de aanval. Valgren, Gianmarco Garofoli en Caruso gingen met hem mee en even later sloten ook de Nederlander Mick van Dijke, David De la Cruz, Leknessund, Einer Rubio, Aleksandr Vlasov en Igor Arrieta aan bij de koplopers.
Rubio en Valgren bleven alleen over, maar kregen vlak voor de finish toch nog gezelschap van Vlasov, Arrieta, Caruso en Leknessund. Valgren plande zijn laatste aanval op het perfecte moment en won de rit.
