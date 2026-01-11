Del Grosso opnieuw Nederlands kampioen veldrijden

HUIJBERGEN (ANP) - Tibor del Grosso heeft zijn Nederlandse titel in het veldrijden geprolongeerd. Hij eindigde in het Brabantse Huijbergen voor Lars van der Haar, die zijn laatste NK reed. De derde plaats was voor Pim Ronhaar.

In de tweede ronde maakte Del Grosso (22) het eerste verschil met de rest van het veld. Alleen Ronhaar kon, op een kleine tien seconden achterstand, volgen. Halverwege de wedstrijd op het winterse parcours van Huijbergen, dat wel grotendeels sneeuwvrij was, sloot Ronhaar aan bij de kampioen van vorig jaar.

Del Grosso kwam even later ten val, maar hij wist snel weer aan te sluiten op de steilste klim van de omloop. Niet veel later plaatste hij een versnelling en sloeg hij een gat met Ronhaar. Ronhaar werd daarna ingehaald door zijn ploeggenoot Van der Haar. Die kwam nog in de buurt van Del Grosso, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met zilver.