Del Toro verstevigt leiding in Tirreno met zege in zesde etappe

CAMERINO (ANP) - Isaac del Toro heeft de zesde etappe in de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Mexicaan van UAE Team Emirates klopte op de steile aankomst na 188 kilometer tussen San Severino Marche en Camerino de Noor Tobias Halland Johannessen en de Amerikaan Matteo Jorgenson. Del Toro verstevigde zo zijn leidende positie in het algemeen klassement.

Voor Del Toro is het de eerste etappezege in deze Tirreno, die zondag eindigt met een relatief vlakke rit naar San Benedetto del Tronto.

In de aanloop naar de laatste van drie beklimmingen in Camerino werden koplopers Gregor Mühlberger en Clément Braz teruggepakt. Op de slotklim trok eerst Wout van Aert in de aanval, maar hij werd bijgehaald door Ben Healy. Daarna probeerde de Italiaanse nummer 2 uit het klassement, Giulio Pellizzari, weg te komen. Del Toro passeerde hem nog met Jorgenson en versloeg de Amerikaan van Visma - Lease a Bike.

In het algemeen klassement heeft Del Toro 42 seconden voorsprong op Pellizzari en 43 op Jorgenson. "We waren er al een paar keer dichtbij, maar vandaag is mooi", reageerde de Mexicaan in het flashinterview. Del Toro zei dat het dubbel was om in de woonplaats van zijn goede vriend Pellizzari te winnen. "Ik kon hem niet te ver vooruit laten gaan. We moeten morgen opletten en het dan afmaken."