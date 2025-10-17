Derde etappe Tour of Holland gestopt nadat auto tekens negeerde

SITTARD (ANP) - De derde etappe van de Tour of Holland is voortijdig beëindigd nadat een tegemoetkomende auto stoptekens had genegeerd. Als gevolg daarvan weigerden de renners verder te koersen. De organisatie heeft daarop besloten de wens van renners en de teamleiders te respecteren.

Er werd op tijd gestart op de vierde dag van de Tour of Holland in het Tom Dumoulin Bikepark in Sittard. Na een klein uur vond het incident met de auto die twee keer tot stoppen werd gedwongen plaats en gaven de renners aan te willen stoppen vanwege de veiligheid.