Opnieuw slachtoffers bij uitvaart Keniaanse oppositieleider

NAIROBI (ANP/AFP) - Bij de staatsbegrafenis van de Keniaanse oppositieleider Raila Odinga zijn opnieuw mensen gewond geraakt. Tientallen mensen werden onder de voet gelopen. Donderdag kwamen drie mensen om het leven.

De begrafenis vindt plaats in het Nationaal Stadion Nyayo in Nairobi. President William Ruto was een van de sprekers. Kort daarna trok een golf bezoekers richting de kist die op het veld stond. Volgens persbureau AFP kwamen grote aantallen mensen ten val, met botbreuken en ademhalingsklachten tot gevolg.

Odinga overleed woensdag tijdens een bezoek aan India. Zijn lichaam werd eerst naar een ander stadion gebracht aan de rand van de stad, zodat belangstellenden afscheid konden nemen. Donderdag probeerde ook daar een grote groep ineens dichterbij te komen, waarna bewakers het vuur openden.

Mensenrechtenorganisatie VOCAL Africa zegt op basis van informatie van het mortuarium dat daarbij drie doden vielen. AFP heeft foto's gezien waarop de verwondingen van de doden te zien zijn.