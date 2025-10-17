Sterkste stijging goudprijs op wekelijkse basis in jaren

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De goudprijs koerst af op de sterkste wekelijkse stijging in jaren. Het edelmetaal is deze week bijna 8 procent in prijs gestegen tot een nieuw recordniveau van bijna 4380 dollar per troy ounce (31,1 gram). Volgens berekeningen van persbureau Bloomberg is dat de sterkste wekelijkse stijging sinds 2020.

Sinds begin dit jaar is de goudprijs al meer dan 60 procent gestegen, mede door onzekerheid op de financiële markten over het handelsbeleid van president Donald Trump. Goud wordt in onzekere tijden als een veilige belegging gezien. Daarnaast zorgen ook de shutdown van de Amerikaanse overheid en de verwachting van meer renteverlagingen van de Amerikaanse centrale bank voor een stijgende goudprijs.

Verder speelt ook de zwakkere dollar een rol, waardoor goud goedkoper wordt voor handelaren met andere valuta's. Dat zorgt eveneens voor een toenemende vraag. Daarnaast kopen centrale banken, vooral die van India en China, veel goud op.

5000 dollar

Kenners denken dat de goudprijs nog kan doorstijgen tot 5000 dollar. Op de aandelenbeurzen is er nu weer onrust ontstaan door zorgen over kredietkwaliteiten van regionale banken in de Verenigde Staten. Dat kan de goudprijs verder aanjagen, omdat beleggers veilige havens opzoeken.

De zilverprijs is ook aan een recordopmars bezig. De prijs van een troy ounce steeg vrijdag naar meer dan 54 dollar. Over de hele week werd zilver ongeveer 7 procent duurder. Dit jaar is de prijs van het edelmetaal al met meer dan 70 procent gestegen.