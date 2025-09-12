Wereldkampioene veldrijden Van Empel stopt met wegwielrennen

DEN BOSCH (ANP) - Fem van Empel keert terug in het veldrijden en stopt met het fietsen van wedstrijden op de weg. Dat meldt haar werkgever Visma - Lease a Bike.

De 23-jarige Van Empel, drievoudig wereldkampioene in het veldrijden, nam in maart rust zodat ze zich kon richten op haar mentale welzijn. Ze benutte de afgelopen maanden om na te denken over de volgende stap in haar carrière. "Ik ga doen waar mijn hart ligt", zegt Van Empel in een persbericht van Visma - Lease a Bike. "De steun van de ploeg voelde heel oprecht. Ze hebben me de rust gegeven en vrijheid om mijn eigen koers te bepalen, met de boodschap: ga vooral doen waar je het meeste plezier uithaalt. Dat is iets wat ik enorm waardeer en ik ben dan ook blij hier nu de draad weer op te pakken."

Van Empel vond de keuze het wegwielrennen los te laten niet heel moeilijk. "Mijn motivatie en plezier op de weg waren minder sterk dan in de cross. Toen ik de keuze eenmaal had gemaakt, voelde het eigenlijk meteen goed. Ik sta volledig achter mijn beslissing."

'Blij'

In mentaal opzicht gaat het weer beter, vertelt ze. "Ik wist eigenlijk niet meer wie ik was buiten de koers. Ik heb mezelf meer leren waarderen als persoon, los van prestaties. Uiteindelijk heb ik vooral mezelf weer teruggevonden, en dat is iets waar ik heel blij mee ben."

Dit weekend maakt Van Empel nog wel haar rentree op de weg in de Grand Prix de Fourmies, een wegkoers die ze gebruikt om ritme en wedstrijdgevoel op te doen voor de cross.