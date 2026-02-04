Directeur KNLTB wil gesprek met tennissers na kritiek Griekspoor

AMSTELVEEN (ANP) - Directeur Edu Jansing van de tennisbond KNLTB gaat in gesprek met een aantal topspelers. Dat heeft hij tegen het ANP gezegd naar aanleiding van kritiek die Tallon Griekspoor heeft geuit in de richting van de bond. Dat deed de nummer 1 van Nederland in gesprek met NU.nl waarin hij aankondigde zich voorlopig niet meer beschikbaar te stellen voor de Davis Cup.

Het Nederlands Davis Cup-team is onder leiding van captain Paul Haarhuis in India waar kwalificaties worden gespeeld. Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn er niet bij. Griekspoor stelt tegen NU.nl dat "er niet wordt geluisterd naar de topspelers". "Er is geen plan, geen communicatie vanuit de bond. Welke rol heb ik dan nog in het Nederlandse team?", zo vraagt hij zich af.

Volgens Griekspoor is het verder "ongelooflijk" dat Jacco Eltingh als directeur sport zelden aanwezig is in het nationale trainingscentrum in Amstelveen. "En Haarhuis is als captain parttime in dienst bij de KNLTB. Dat kan niet als je omhoog wilt als tennisland, het is zó amateuristisch", aldus Griekspoor.

Eltingh en Haarhuis kunnen zich volgens de KNLTB niet vinden in de kritiek van Griekspoor.