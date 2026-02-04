Stolz tevreden met snelle trainingsrit op 1500 meter in Milaan

MILAAN (ANP) - Jordan Stolz heeft enkele dagen voor de start van de Olympische Spelen in een trainingswedstrijd op de 1500 meter in het Milano Speed Skating Stadium een tijd van 1.44,26 geschaatst. De Amerikaanse topfavoriet ging niet voluit, maar schaatste als een van de weinigen met tempo door tot de finish en was blij met zijn tijd. "Ik denk dat het best een goede tijd is", reageerde de Amerikaan na afloop.

Stolz kon niet precies zeggen of hij op 80 of 90 procent had gereden. "Het was zeker niet op 100 procent", vulde hij aan. "Ik overlegde met mijn coach over de opening en de 700 meter, want ik ben in voorbereiding op de 1000 meter."

Dat is voor de Amerikaan de eerste afstand waarop hij in actie komt op woensdag 11 februari en de afstand waarop hij de wereldrecordhouder is. Hij start daarnaast op de 500 en 1500 meter en op de massastart. Tijdens een persconferentie eerder op de dag zei Stolz dat hij hoopte op alle vier de afstanden een medaille te halen.