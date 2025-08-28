Franse luchtverkeersleiders kondigen nieuwe staking aan

PARIJS (ANP/AFP) - Franse luchtverkeersleiders hebben een nieuwe staking gepland op 18 september. Een eerdere staking begin juli had destijds grote gevolgen, omdat veel vluchten werden geannuleerd en honderdduizenden passagiers werden geraakt aan het begin van de zomervakantie. De luchtverkeersleiders leggen het werk neer voor betere lonen en arbeidsomstandigheden.

De belangrijkste vakbond voor luchtverkeersleiders SNCTA stelt dat de bond herhaaldelijk de voorkeur heeft gegeven aan dialoog en concrete voorstellen heeft gedaan, maar dat er geen vooruitgang wordt geboekt. De stakingsactie in juli werd georganiseerd door kleinere vakbonden, waarbij de SNCTA zich destijds onthield.

De vakbond roept nu op tot "diepgaande verandering" en klaagt over "wantrouwen, bestraffende praktijken en vernederende managementmethoden". De SNCTA wil daarnaast dat de salarissen van luchtverkeersleiders worden gecorrigeerd voor de inflatie.