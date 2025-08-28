ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Franse luchtverkeersleiders kondigen nieuwe staking aan

Economie
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 19:29
anp280825180 1
PARIJS (ANP/AFP) - Franse luchtverkeersleiders hebben een nieuwe staking gepland op 18 september. Een eerdere staking begin juli had destijds grote gevolgen, omdat veel vluchten werden geannuleerd en honderdduizenden passagiers werden geraakt aan het begin van de zomervakantie. De luchtverkeersleiders leggen het werk neer voor betere lonen en arbeidsomstandigheden.
De belangrijkste vakbond voor luchtverkeersleiders SNCTA stelt dat de bond herhaaldelijk de voorkeur heeft gegeven aan dialoog en concrete voorstellen heeft gedaan, maar dat er geen vooruitgang wordt geboekt. De stakingsactie in juli werd georganiseerd door kleinere vakbonden, waarbij de SNCTA zich destijds onthield.
De vakbond roept nu op tot "diepgaande verandering" en klaagt over "wantrouwen, bestraffende praktijken en vernederende managementmethoden". De SNCTA wil daarnaast dat de salarissen van luchtverkeersleiders worden gecorrigeerd voor de inflatie.
Vorig artikel

Discuswerpster Van Klinken tweede in finale Diamond League

POPULAIR NIEUWS

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

ANP-530481338 (1)

Bizar maar waar: als je heel vaak deze geur ruikt, is dat goed voor je hersenen

ANP-534224877

Frankrijk is in grote moeilijkheden, alweer. En wat dat voor ons betekent

oip 1

Huidkanker: deze tekenen op je nagels kunnen wijzen op melanoom

anp270825173 1

Rusland somberder over economie door hoge rente

8375414

Oekraïense soldaat kruipt na martelingen uit graf: "Wonder dat hij nog leeft"