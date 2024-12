Djokovic begint met succes jacht op honderdste tennistitel

BRISBANE (ANP) - Tennisser Novak Djokovic is de jacht op zijn honderdste toernooizege goed begonnen. De 37-jarige Serviër versloeg in Brisbane de Australiër Rinky Hijikata in twee sets (6-3 6-3) en plaatste zich voor de tweede ronde. Daarin treft hij de 38-jarige Fransman Gaël Monfils.

Als Djokovic erin slaagt het toernooi in Brisbane te winnen, wordt hij de derde tennisser die de mijlpaal van honderd titels bereikt. Jimmy Connors (109) en Roger Federer (103) gingen hem voor.

De Serviër bereidt zich in Brisbane voor op de Australian Open, het grandslamtoernooi in Melbourne dat hij al tien keer won. Djokovic vergaarde in zijn carrière 24 grandslamtitels.