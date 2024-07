Djokovic heeft vier sets nodig tegen nummer 277 van de wereld

LONDEN (ANP) - Novak Djokovic heeft in de tweede ronde van Wimbledon setverlies geleden tegen de Brit Jacob Fearnley. Hij had vier sets nodig om zich te ontdoen van de nummer 277 van de wereld. Het werd 6-3 6-4 5-7 7-5.

Na precies 3 uur benutte Djokovic zijn eerste wedstrijdpunt met een sterke forehand. Hij plaatste een game eerder de beslissende break doordat de Brit, toegelaten met een wildcard, een dubbele fout sloeg.

"Ik heb niet de kans gekregen hem te zien spelen, ik zag hem twee dagen geleden voor het eerst. Maar Britten zijn gewend om op gras te spelen en dat bleek. Hij heeft me ervoor laten werken en misschien verdiende deze wedstrijd wel een vijfde set. Al ben ik blij dat het zover niet is gekomen", zei Djokovic na afloop op het Centre Court.

Knieblessure

Djokovic mikt in Londen op zijn 25e grandslamtitel. Bovendien kan de Serviër zijn achtste Wimbledontitel veroveren, waarmee hij op gelijke hoogte zou komen met Roger Federer.

Djokovic' deelname was lange tijd onzeker door een knieblessure, maar daarvan revalideerde hij snel. "Fysiek voel ik me goed, maar ik kan nog beter bewegen", voegde Djokovic er nog aan toe. "Laten we zien hoe het morgen weer gaat."