Djokovic komt op stoom in jacht op elfde titel Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Tennisser Novak Djokovic heeft zich eenvoudig geplaatst voor de achtste finales van de Australian Open. De 37-jarige Serviër, die op jacht is naar zijn elfde titel in Melbourne, versloeg de Tsjech Tomas Machac in drie sets: 6-1 6-4 6-4.

Djokovic had in zijn eerste twee partijen tegen de Amerikaanse wildcard Nishesh Basavareddy en de Portugese qualifier Jaime Faria een set ingeleverd. Tegen Machac kwam de huidige mondiale nummer 7 amper in de problemen.

Djokovic wist in de tweede game van de wedstrijd drie breakpoints niet te verzilveren, maar won daarna de volgende vijf games op rij om de eerste set binnen te halen. De Tsjechische nummer 25 van de wereld stribbelde nog even tegen en nam in de tweede set een 2-0-voorsprong, maar Djokovic zette de zaken snel weer recht. In de derde brak hij Machac in de eerste game en speelde hij eenvoudig de partij uit.

De Serviër treft in de achtste finale met Jiri Lehecka opnieuw een Tsjech. De mondiale nummer 29 was met 6-2 6-3 6-3 te sterk voor Benjamin Bonzi uit Frankrijk.