Stevige dwangsom: rechter verplicht 'demente' cryptomiljonair openheid van zaken te geven aan fiscus

De belastingrechter heeft een cryptomiljonair, na jarenlang juridisch getouwtrek, verplicht om de Belastingdienst meer inzicht te geven in zijn cryptovermogen. De man, met bankrekeningen in Puerto Rico en Zwitserland en actief op diverse cryptoplatforms, riskeert een dwangsom van €2500 per dag als hij niet tijdig de gevraagde gegevens aanlevert.

In 2021 komt de Belastingdienst de man op het spoor dankzij een tip over zijn buitenlandse bankrekeningen. Tijdens een telefoongesprek geeft hij toe dat hij niet al zijn buitenlandse vermogen heeft opgegeven in eerdere belastingaangiften. Daarop vraagt de fiscus hem om duidelijkheid over de herkomst van zijn geld.

Het begin van een lang conflict

Wat volgt is een langdurige discussie. Uit de bankafschriften die de man opstuurt, blijkt dat hij €348.000 ontving van een cryptoplatform. Nu wordt de Belastingdienst nog nieuwsgieriger. Ze denken dat hij nog meer cryptovaluta bezit.

In reactie verklaart de man dat hij op 1 januari 2018 ongeveer 45 bitcoins bezat. Dit leidt tot meer vragen van de fiscus. Hoewel hij extra informatie verstrekt, noemt de Belastingdienst deze gegevens "zeer beperkt" en bovendien niet controleerbaar. Het getouwtrek blijft doorgaan, met nieuwe verzoeken om opheldering.

Steeds meer vraagtekens bij de fiscus

Ook in 2024 blijft de kwestie onopgelost. Zelfs een afspraak op het kantoor van de Belastingdienst biedt geen doorbraak. Een half jaar later stuurt de advocaat van de man opnieuw een overzicht. Hieruit blijkt dat de man in 2021 nog 173 bitcoins had, ter waarde van ruim €4 miljoen, maar in 2023 nog slechts 93 bitcoins, met een waarde van €1,4 miljoen. Over de altcoins in zijn bezit zegt de advocaat dat deze door waardedaling niet vermeldenswaardig zijn.

De aanhoudende onduidelijkheid leidt uiteindelijk tot een rechtszaak. De Staat eist "volledige en onvoorwaardelijke informatieverstrekking" over het cryptovermogen van de man. De verdachte verdedigt zich door te beweren dat hij al diep heeft moeten graven om de gevraagde gegevens te leveren en niet meer kan doen. Wel geeft hij toe "onzorgvuldig" te zijn geweest met zijn belastingaangiftes.

Rechter eist volledige transparantie

De rechter vermoedt echter een bewuste strategie. “Er is gebleken van een patroon waarin de gedaagde op verzoek van de Belastingdienst informatie verstrekt, daarbij doet voorkomen dat hij alle relevante informatie over zijn cryptovermogen heeft gegeven, om later toch toe te moeten geven dat eerder niet alle gegevens zijn verstrekt,” luidt de uitspraak.

Dat de man aan beginnende dementie lijdt, acht de rechter geen excuus voor de gebrekkige medewerking. Volgens de rechtbank had hij zijn zoon kunnen inschakelen of een deskundige kunnen inhuren. De uitspraak is duidelijk: binnen twee weken na 3 januari moet de man de gevraagde informatie aanleveren, anders volgt een forse dwangsom.

