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Djokovic langs Rinderknech naar vierde ronde Wimbledon

Sport
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 18:41
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LONDEN (ANP) - Tennisser Novak Djokovic heeft op Wimbledon de vierde ronde bereikt. De 39-jarige Serviër versloeg de Fransman Arthur Rinderknech na een tiebreak in de vierde set: 7-5 6-4 1-6 7-6 (4).
Djokovic kende tegen de Franse nummer 28 van de wereld in de eerste twee sets weinig problemen. Maar in de derde set keek de nummer 8 van de wereld al snel tegen een 5-0-achterstand in games aan. De 30-jarige Rinderknech won de set met een lovegame. De vierde set werd beslist in een tiebreak, waarin Djokovic aan het langste eind trok.
De 24-voudig grandslamwinnaar bereikte vorig jaar de halve finale, die hij verloor van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. De ervaren Serviër schreef Wimbledon zeven keer op zijn naam, voor het laatst in 2022.
In de volgende ronde treft Djokovic Roman Safioellin. De Rus schakelde in de tweede ronde Botic van de Zandschulp uit.
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