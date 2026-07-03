Paus Leo prijst geschiedenis VS van gastvrijheid voor immigranten

VATICAANSTAD (ANP/RTR) - Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarige bestaan van zijn thuisland.

Leo zei dat het woord "Amerika" wereldwijd synoniem is geworden met vrijheid, juist vanwege de manier waarop het land immigranten heeft verwelkomd. Hij botste eerder met president Donald Trump over het immigratiebeleid, dat door de paus "onmenselijk" werd genoemd.

Hij pleitte voor eenheid, rechtvaardigheid en vrede. De paus, de eerste die uit de VS komt, riep Amerikanen op de idealen uit de Onafhankelijkheidsverklaring waar te maken. Het oprichtingsdocument werd op 4 juli 1776 ondertekend.

De speech werd live vanuit het Vaticaan uitgezonden naar het National Constitution Center in Philadelphia. Daar kreeg hij de Liberty Medal van het centrum toegekend. Deze onderscheiding eert personen die zich inzetten voor vrijheid.