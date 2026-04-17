Djokovic meldt zich met blessure af voor masterstoernooi Madrid

door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 12:53
MADRID (ANP/RTR) - De Servische tennisser Novak Djokovic heeft zich afgemeld voor het masterstoernooi van Madrid. De nummer 4 van de wereldranglijst kampt al enige tijd met een schouderblessure.
"Madrid, helaas ben ik niet in staat om te spelen op het Madrid Open dit jaar. Ik ga door met mijn revalidatie om snel terug te keren", meldde de 38-jarige Serviër via social media.
Djokovic speelde medio maart zijn laatste wedstrijd op het masterstoernooi van Indian Wells, waar hij in de vierde ronde werd uitgeschakeld door de Brit Jack Draper. De 24-voudig grandslamwinnaar miste daarna de toernooien van Miami en Monte Carlo. Djokovic won het toernooi in Madrid drie keer, in 2011, 2016 en 2019.
210162395_m

greedflation

generated-image (7)

ANP-543845283

Scherm­afbeelding 2026-04-17 om 06.13.00

131574903_m

