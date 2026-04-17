Geen strafzaak tegen FVD om controversiële video's

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de aangiftes die zijn gedaan tegen twee verschillende campagnevideo's van Forum voor Democratie (FVD) geseponeerd. In totaal ging het om vier verdenkingen.

Het gaat om een video over non-binaire en transgender personen en om een video over asielzoekers waarin de partij aandacht vraagt voor de mogelijke gevolgen van de Spreidingswet. De eerste video is in november 2023 gepubliceerd op het Instagram-account van Forum voor Democratie. De tweede video is op meerdere dagen rond de verkiezingen in 2024 uitgezonden in de Zendtijd voor Politieke Partijen.

De boodschap in deze video is voor verschillende uitleg vatbaar. Het OM was eerst van mening dat de video overduidelijk beledigend en haatzaaiend was, maar is daar na een nieuwe beoordeling niet zeker meer van. De video kan ook anders worden uitgelegd. Het OM heeft daarom besloten FVD daarvoor niet te vervolgen.