Djokovic na zege op Zverev: voor zulke wedstrijden tennis ik nog

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - Novak Djokovic kreeg woensdagavond met zijn zege op Alexander Zverev op Roland Garros de bevestiging dat hij nog steeds wil doorgaan met tennis. "Zo'n wedstrijd is de belangrijkste reden dat ik doorga en het blijf proberen op dit niveau", zei de 24-voudig grandslamkampioen na zijn zege in de kwartfinales in vier sets (4-6 6-3 6-2 6-4).

Djokovic (38) pakte eind vorige maand pas zijn eerste titel sinds de Olympische Spelen vorig jaar augustus, de honderdste van zijn carrière. "Het was een nieuwe realiteit en geen geweldig gevoel. Grand slams zijn des te belangrijker geworden voor mij. Ik floreer gewoon onder deze omstandigheden."

De Serviër treft vrijdag in de halve finales de als eerste geplaatste Jannik Sinner. "In deze fase van een grandslamtoernooi tegen de nummer 1 van de wereld spelen, gemotiveerder kun je me op deze leeftijd niet krijgen."