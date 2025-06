Lange wachtrijen in Japan voor Switch 2

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Mensen in Japan hadden veel geduld nodig om de langverwachte Switch 2 in de winkel te bemachtigen. Zo stonden consumenten in de hoofdstad Tokio urenlang in de rij om de nieuwe console van het Japanse gamesbedrijf Nintendo te kunnen aanschaffen. De spelcomputer werd donderdag uitgebracht. Ook in andere landen wordt drukte verwacht.

Op de opvolger van Nintendo's populaire Switch kunnen mensen games zoals een nieuwe editie van de Mario Kart-reeks spelen. Verkopers in Japan hebben Nintendo gevraagd zo veel mogelijk exemplaren van de Switch 2 te leveren door de grote vraag.

Ook in de Verenigde Staten is de verwachting dat verkooppunten het druk krijgen. Winkelketens GameStop en Best Buy denken dat de console donderdag uitverkocht raakt. De ketens hebben evenementen georganiseerd waarbij mensen de Switch 2 kunnen uitproberen.

Veel Nederlanders die de Switch 2 willen, hebben hem vooraf al besteld.