'Woningmarkt dreigt opnieuw slachtoffer te worden van politieke stilstand'

"De kabinetsval en de aankondiging door demissionair premier Schoof dat veiligheid, defensie, internationale economische verhoudingen en hersteloperaties de speerpunten van het demissionaire kabinet zijn, zijn begrijpelijk gezien de wereldwijde spanningen", schrijft Mark Kuijpers van internationale vastgoedontwikkelaar Greystar. "Maar het is tegelijkertijd een pijnlijk signaal voor de woningmarkt . Terwijl honderdduizenden Nederlanders wachten op een betaalbare woning, wordt woningbouw niet als prioriteit genoemd. Het risico is opnieuw jaren vertraging terwijl de wooncrisis alleen maar groeit.

De vorige kabinetsval leidde tot verkiezingen, een formatie van acht maanden én een jaar lang demissionair bestuur. Sindsdien regeert het kabinet nog geen elf maanden – en opnieuw ligt alles stil. Nu dreigt opnieuw een lange periode waarin de woningmarkt onder politieke onzekerheid gebukt gaat. Als woningmarktbeleid straks als ‘controversieel’ wordt verklaard, zet de politiek zichzelf buitenspel op een van de urgentste dossiers van dit moment.

Onzekerheid

De ervaring leert wat er dan gebeurt: wet- en regelgeving blijft liggen, investeringsbesluiten worden uitgesteld en het tempo van bouwen vertraagt. Zelfs in de vorige demissionaire periode, waarin de Wet betaalbare huur nog wél werd ingevoerd, zorgde gebrek aan samenhang met andere domeinen, zoals belastingen, voor grote onzekerheid in de markt.

De woningcrisis vraagt geen uitstel, maar politieke moed en langetermijndenken over een veel langere periode dan de (hopelijk) vier jaar regeringsperiode van een volgend kabinet. Partijpolitiek moet ondergeschikt zijn aan structurele oplossingen. De woningbouwopgave vraagt om een stabiele, consistente en bij voorkeur technocratische aanpak. De Tweede Kamer moet nu garanderen dat cruciale maatregelen gericht op het vlottrekken van de woningbouw, investeringsbeleid en vergunningverlening doorgang vinden, zodat de markt en de woningcorporaties hun rol kunnen blijven spelen in de realisatie van nieuwe woningen. Want zonder voldoende woningen staan ook andere publieke belangen onder druk: bestaanszekerheid, gezondheid, leefbaarheid en economische groei. De woningmarkt is niet één van de vele maatschappelijke opgaven, maar de basis onder veel andere beleidsdomeinen.

Laten we niet opnieuw toekijken hoe projecten stilvallen, investeerders afhaken en woningzoekenden nóg langer moeten wachten. Bouwen is een publiek belang en mag geen speelbal worden van formaties en partijpolitiek", besluit Kuijpers.

Bron: AXQ