Djokovic na zege opnieuw tegen Alcaraz in finale Wimbledon

LONDEN (ANP) - Novak Djokovic heeft zich voor de tiende keer geplaatst voor de finale van Wimbledon. De 37-jarige Serviër versloeg in de halve eindstrijd de vijftien jaar jongere Italiaan Lorenzo Musetti met 6-4 7-6 (2) 6-4. De zevenvoudig winnaar van de grand slam in Londen treft net als vorig jaar Carlos Alcaraz in de finale. Vorig jaar verloor de nummer 2 van de wereld van de Spanjaard.

De 21-jarige Alcaraz veroverde een jaar geleden tegen Djokovic na een vijfsetter zijn eerste titel op Wimbledon. De titelverdediger drong eerder op vrijdag opnieuw door tot de finale door in vier sets te winnen van de Rus Daniil Medvedev: 6-7 (1) 6-3 6-4 6-4.

Djokovic had na zijn zege op Holger Rune in de vierde ronde geklaagd over het in zijn ogen respectloze publiek, dat hem zou hebben uitgejouwd. In de partij tegen Musetti ergerde hij zich pas in de slotfase aan een aantal luidruchtige fans van de Italiaan.