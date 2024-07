Rechtszaken tegen Giuliani, ex-advocaat Trump, kunnen doorgaan

NEW YORK (ANP/RTR) - Een Amerikaanse rechter heeft een einde gemaakt aan het bankroet van Rudy Giuliani, een voormalig advocaat van ex-president Donald Trump. Daardoor kunnen rechtszaken voor smaad en seksuele intimidatie en andere claims tegen Giuliani worden voortgezet.

Giuliani (80) had in december faillissement gevraagd nadat een rechtbank de voormalige burgemeester van New York had veroordeeld tot het betalen van 148 miljoen dollar aan twee verkiezingsmedewerkers uit Georgia. De jurist had het duo valselijk beschuldigd van het vervalsen van stemmen tijdens de presidentsverkiezingen van 2020. Trump verloor toen van Joe Biden.

Het faillissement voorkwam dat de verkiezingsmedewerkers het geld konden innen. Andere rechtszaken die voortvloeiden uit Giuliani's werk voor Trump, werden bevroren.