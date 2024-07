ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse waterpolosters zijn er niet in geslaagd om de finale van de Waterpolo Cup te winnen. Spanje was in Rotterdam met 13-8 veel te sterk. Afgelopen dinsdag verloor Nederland al met 12-11 van het Zuid-Europese land.

De Waterpolo Cup geldt als voorbereidingstoernooi voor de Olympische Spelen van Parijs. Nederland versloeg Frankrijk en Australië, maar Spanje was tweemaal de betere. Italië eindigde als derde door Australië met 12-9 te kloppen.