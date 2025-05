Djokovic stopt samenwerking met oud-tennisser Murray als coach

LONDEN (ANP/RTR) - Novak Djokovic gaat niet verder met oud-tennisser Andy Murray als coach. De generatiegenoten, allebei 37 jaar, hebben besloten hun samenwerking na zes maanden te beëindigen.

"Ik dank Novak voor de geweldige kans om samen te werken en bedank zijn team voor al hun harde werk in de afgelopen zes maanden", zegt Murray in een verklaring.

"Bedankt coach Andy, voor al het harde werk, de lol en steun de afgelopen zes maanden, zowel op als naast het veld. Ik heb er echt van genoten om onze vriendschap te versterken", zegt de Servische 24-voudig grandslamwinnaar via X. Djokovic verkeert in aanloop naar Roland Garros, dat later deze maand begint, niet in topvorm. Hij won dit jaar nog geen toernooi.