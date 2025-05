De Franse acteur Gérard Depardieu heeft dinsdag in de rechtbank van Parijs een voorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden gekregen. De 76-jarige acteur is in zijn eerste zaak schuldig bevonden aan aanranding.

Depardieu wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Ook wordt hij verdacht van verkrachting.