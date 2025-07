Djokovic voor zestiende keer in kwartfinales Wimbledon

LONDEN (ANP) - De Servische tennisser Novak Djokovic heeft met zijn 101e zege op Wimbledon de kwartfinales bereikt. De zevenvoudig winnaar van het grandslamtoernooi in Londen ontdeed zich in de vierde ronde van de Australiër Alex De Minaur. De 38-jarige Serviër had wel vier sets nodig om voor de zestiende keer in zijn carrière de laatste acht te bereiken: 1-6 6-4 6-4 6-4.

Djokovic jaagt op het Londense gras op zijn 25e grandslamtitel. Hij zou daarmee alleen recordhouder worden. Nu deelt hij nog 24 titels met de Australische Margaret Court. In de laatste twee edities van Wimbledon verloor hij de finale van de Spanjaard Carlos Alcaraz.