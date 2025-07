Hordeloper Smidt jaar lang uitgeschakeld door blessure

ASSEN (ANP) - Atleet Nick Smidt wacht een lange revalidatie. De 28-jarige vijfvoudig Nederlands kampioen op de 400 meter horden is maandag geopereerd aan een gescheurde achillespees. De atleet meldt op Instagram dat zijn rechterbeen acht weken in het gips moet en dat hij twaalf maanden nodig heeft voor een volledig herstel. Hij mist daarmee in ieder geval de WK atletiek in Tokio in september.

Smidt liep de blessure vorig weekend op bij het EK voor landenteams in Madrid. Kort na het passeren van de zevende horde ging het mis. De atleet uit Assen moest in een rolstoel de baan af. Dit voorjaar veroverde Smidt nog twee gouden medailles op de EK indooratletiek in Apeldoorn. Hij won Europese titels met de estafetteploegen 4x400 meter mannen en 4x400 meter gemengd.